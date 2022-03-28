世盃外丨加拿大相隔36年再闖世盃決賽周　戴維斯直播見證喜極而泣 (17:15)

加拿大隊今仗賽和即可提前出線，它們在13分鐘便由首席射手拿連先開紀錄，效力布魯日的中場達莊保查蘭44分鐘再下一城，半場加軍以兩球領先。雷丁射手凱列特完場前7分鐘再添進帳，加上敵軍後衛馬里亞柏「擺烏龍」，加拿大隊終以4：0大勝，13戰得28分，提前一輪篤定晉級世界盃決賽周。

艾方素戴維斯1月確診新冠病毒，其後因出現心肌炎症狀無限期暫停訓練。他今早透過社交網直播，與球迷見證出線世界盃歷史時刻，在球證鳴哨完場後，鏡頭前的他頓時喜極而泣，對眼前畫面感難以置信。這名21歲左閘日前接受拜仁官網訪問時，透露近日已展開復康訓練，深信不久將來定可回到賽場，為球會及國家隊效力，「身體已無大礙，現正很努力地進行跑步、力量等無球訓練，希望能盡快回球場協助球隊，我會傾盡全力」。

此外，美國隊憑基斯甸普列錫大演「帽子戲法」，主場5：1大炒巴拿馬隊；墨西哥則一球小勝洪都拉斯隊。美、墨賽後同得25分，以3分領先第4位的哥斯達黎加隊，出線形勢大好。

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