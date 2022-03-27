法甲｜迪馬利亞暗示世盃後離阿根廷隊　拿華斯開放豪宅收容30烏克蘭難民 (22:54)

另據西班牙傳媒報道，PSG門將基羅拿華斯與妻子最近安置了30名烏克蘭難民到其豪宅暫住，還自掏腰包添置30張新牀及提供日用品。

《馬卡報》報道，基羅拿華斯開放在巴黎的豪宅，安排30名烏克蘭難民暫住，更為此改造家中的電影院及添置了30張牀。這名35歲皇家馬德里前門將正隨哥斯達黎加隊出戰世界盃外圍賽，據報其妻子Andrea為這批難民提供食物及衣物，又在社交網呼籲捐贈日用品，以及組織一場佈道會。

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