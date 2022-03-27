國際賽｜德國相隔42年首八連勝　功臣迪姆華拿：在國家隊較車路士舒服　 (22:14)

夏維斯及迪姆華拿先後於36和45分鐘頭頂腳踢得手，惟德國隊友湯馬士梅拿補時操刀12碼「宴客」，而以色列其後也主射極刑不入，德國隊終得以淨勝兩球及連贏8場，是該隊1980年以來首次。德國隊長勝紀錄是於1979至80年締造的十二連捷。去年8月上任執教的費歷克說：「我們的比賽專注力未達100%。若在世界盃最後階段被罰12碼，很可能就是致命打擊。」迪姆華拿於兩年前由RB萊比錫轉會車路士後，近兩季入球能力減弱，但他說：「車路士和德國隊的比賽風格是不同的，或者這裏較適合我。我時常有入球機會，而且能夠把握建功。」

西班牙隊迎戰阿爾巴尼亞隊一役，主隊由費倫托利斯在75分鐘開紀錄，但隊友柏奧托利斯在85分鐘頭槌解圍彈中敵鋒烏桑尼的頭部，令出迎的「地標」門將大衛拉耶目送皮球入網。惟「鬥牛兵」終藉丹尼爾奧莫絕殺險勝2：1。

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