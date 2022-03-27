意甲｜米赫洛域無懼再戰癌魔「迎頭棒喝」　文仙尼勉麾下昂首為未來奮鬥 (20:36)

曾於2019年罹患白血病並接受化療的米赫洛域，昨召開記者會證實復發，「接受檢查時發現病情有復發徵狀，因此我接受醫生建議入院治療。不過這次我不會從旁攔截敵人了，而是向它迎頭棒喝」。米赫洛域治療期間將以視像形式主持球隊操練，而他球員生涯曾效力的拉素及國際米蘭等亦在社交網送上祝福。

另外，在世界盃歐洲區外圍賽附加賽敗陣出局的意大利隊，周三（30日）凌晨以友賽名義與同樣出局的土耳其隊交手。包括恩莫比尼及佐真奴等7將已離隊返國，是役無緣上陣。盛傳有意請辭的主帥文仙尼，昨於社交網承認對無緣決賽周感失望，「足球有時是殘酷的，去夏我們成為歐洲冠軍，然後現在卻像夢醒一樣。這是難以接受，但你必須學會接受失敗，最重要的是我們要繼續昂首為未來而戰」。意大利傳媒預料文仙尼若離任將轉職總監，包括皇家馬德里主帥安察洛堤等均為繼任人選。

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