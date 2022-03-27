國際賽｜英格蘭21仗不敗破紀錄　修夫基冀卡尼膺「三獅入球王」　　 (19:31)

英格蘭是役派出3名「新丁」，包括馬克古希及補選的獲加彼德斯正選登場，泰歷米素爾亦於60分鐘後備入替亮相。「三獅」落後一球下，憑勞基梳爾勁射及哈利卡尼射入12碼，以2：1反勝瑞士隊。領隊修夫基稱3名新丁有力在國家隊帶來競爭。

英軍今次有3名水晶宮球員入選，除了馬克古希和米素爾，還有車路士借將干拿加歷查。首在國家隊正選的干拿加歷查交出首個助攻，馬克古希的頭槌攻門亦博得12碼，即帶來貢獻。

至於哈利卡尼於英軍上陣68場入49球，超越連尼加的48球，與卜比查爾頓並列成「三獅」史上次席射手，離首席射手朗尼的53球只差4球，事後獲連尼加在社交網送上祝福。卡尼表示：「未來一年對球隊相當重要，我希望在國家隊有更多上陣機會，取得更多入球」。修夫基亦期待這名英軍隊長於世界盃決賽周時能打破紀錄，「他看起來就像是可以打破歷史紀錄的球員，我不想因為這事令他帶來壓力，但他在比賽都很冷靜和有信心，已習慣應對成為焦點」。

此外，卡尼早前稱希望透過自己影響力呼籲各界關注卡塔爾人道問題，有意跟其他國家隊隊長聯合響應，此事獲丹麥隊主帥曉曼表示歡迎，還建議球員可就此嘗試跟政界人士會面。

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