國際賽｜艾歷臣復出建功丹麥負荷蘭　盼外界不再關注病歷 (17:05)

艾歷臣於去夏歐洲國家盃分組賽對芬蘭隊時突然心臟病發，因而休戰一段長時間及植入心臟除顫器，今年1月底以自由身重返英超加盟賓福特，至今上陣3仗貢獻1次助攻。這名30歲中場萬眾期待下相隔9個月再次代表丹麥隊，今仗先列後備。

丹麥隊在上半場以1：3落後荷蘭隊，下半場隨即換入披上10號球衣的艾歷臣，在阿積士青訓及出道的他，巧合地重返舉行今仗的阿積士主場告魯夫球場，獲得全場歡呼，球場熒幕還顯示歡迎回歸的訊息。而他落場僅兩分鐘，在禁區內接應隊友傳中撞射破網，第一次觸球即轉化成入球，幾乎所有隊友都上前擁抱他。他其後更有一次射門中柱。丹麥隊最終被荷蘭隊翼鋒貝雲積再入一球梅開二度，以2：4落敗，但賽果似乎不再重要，因焦點已落在艾歷臣。

這個入球是艾歷臣自2021年5月23日為國際米蘭入球以來，相隔10個月再次建功，對上一個國家隊入球更追溯到2020年11月15日，也觸動對手、曾效力阿積士的荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特，「他經歷這麼多後能再代表國家隊上陣，讓我深受觸動，比賽時是對他有尊重和敬意。該入球射門充分反映他的級數。」

艾歷臣上周一度傳出新冠病毒檢測呈陽性，最終趕及病癒上陣，他賽後稱很高興能證明自己仍有能力比賽，「今仗復出是令我有點激動，但過去10年我甚少缺陣國家隊賽事，感覺一直身處丹麥隊這個大家庭」。艾歷臣於丹麥隊累積37球，與名宿米高勞特立並列成隊史入球榜第6位。他續說：「我很高興能夠證明自己，希望不久將來外界會再次以職業球員身分談論我，而不是我在歐國盃的事和病情。」

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