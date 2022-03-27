F1｜咸美頓相隔5年首回合出局　小舒麥加炒車退賽　佩雷斯破天荒頭位起步 (15:48)

雖然也門胡塞武裝組織日前向當地石油設施發動襲擊，F1賽場亦可見濃煙，但賽會昨午發聲明表示賽事如期舉行。在今晨的排位賽Q1初段，上屆沙特站冠軍、平治的咸美頓最快圈速為1分30.343秒，最後一刻遭雅士頓馬田車手史度爾以0.087秒反超，自2017年巴西站後首次Q1出局。咸美頓隨即時透過無線電向車隊道歉，並坦言非常失望，並承認戰車設定出錯：「戰車設定在第3節練習時表現不錯，所以我再去盡一點，但它變得無法駕馭。」

哈斯車手米克舒麥加其後在Q2中後段發生嚴重意外，他在12號彎高速撞向防護欄，車身損毀嚴重，而他在有意識下被送上救護車，需留院進一步觀察，因此缺席正賽。不過這位「車神之子」隨後在社交平台向車迷報平安，表示自己並無大礙。最終佩雷斯Q3跑出1分28.2秒，以0.025秒之力壓法拉利的陸奇尼，取得F1生涯首個桿位，而辛尼斯和韋斯塔本分列第3、4位。

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