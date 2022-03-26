F1｜沙特賽場外油庫爆炸　賽會堅持續戰　車手聯會認意見現分歧 (20:40)

F1本周上演沙特阿拉伯站，車手近日在賽場準備，法拉利的陸奇尼在首兩節練習，均力壓紅牛的韋斯塔本做出最快時間，但焦點依然是昨夜的油庫爆炸事件。也門胡塞武裝組織向當地石油設施發動襲擊，F1賽場亦可見濃煙，但賽會今午發聲明表示，經多方商議後，沙特政府及保安部門承諾保障賽事人員安全，因而決定賽事繼續舉行，並稱持份者會保持透明與開放的對話，研究今站及未來賽事安全。

車手繼續為今晚的第3節練習及明晨的排位賽準備，車手聯會（GPDA）則發聲明承認內部出現分歧，聲明中寫道：「昨日是F1車壇難過的一天，看到事件造成的濃煙，車手擔心是人之常情，亦很難完全集中應戰。我們內部激烈討論，有不同意見，最終結果是繼續備戰。」

F1沙特站正賽於香港時間周一凌晨1時展開，陸奇尼屆時將爭取連續兩站為法拉利奪冠。

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