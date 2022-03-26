世盃外｜沙拿領埃及挫塞內加爾　爭入決賽周先贏一仗　再傳獲巴塞力斟 (19:03)

兩隊今仗上演1月舉行的非洲國家盃決賽翻版，當時塞內加爾隊以互射12碼擊敗對手奪冠。埃及隊此役於開賽4分鐘，由沙拿入楔禁區勁射，皮球中楣後彈中塞軍守衛沙里奧施斯入網。埃及隊最終亦憑烏龍球，在兩回合賽事中先拔頭籌，兼報卻非國盃一敗之仇，下仗只需保持不敗，即可連續兩屆躋身世界盃決賽周。

「非洲雄獅」喀麥隆出線形勢則現暗湧，在主場被阿爾及利亞隊的施利文尼頂入全場唯一入球，以0：1吞下敗仗，自2000年以來首次在世盃外主場輸波。力爭連續4屆出線決賽周的尼日利亞隊，作客與加納隊互交白卷，次回合返回首都阿布賈再戰。爭取48年後再闖決賽周的剛果民主共和國隊，則在主場與摩洛哥隊各一言和。

另外，《馬卡報》等西班牙傳媒報道，巴塞隆拿因收購艾寧夏蘭特幾近無望，再傳出欲以沙拿或羅拔利雲度夫斯基替代，而未與利物浦續約的沙拿正待巴塞報價。

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