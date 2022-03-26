網球｜施維雅達膺世界一姐寫波蘭歷史　首名千禧後登頂獲阿金及巴迪大讚 (17:47)

世界一姐巴迪日前宣告掛拍後，其WTA積分將歸零，施維雅達今晨在邁阿密網賽64強以直落兩盤6：2和6：0輕取高露碧晉級，下周肯定取代其位置登上世界第一，成為波蘭史上首名網壇單打世界第一球手，也是自2010年禾絲妮雅琪後的最年輕一姐。

施維雅達在2020年法網以排名54位爆冷封后，今季延續強勢，先後於多哈及印第安韋爾斯賽奪冠。她今日在邁阿密網賽勝出後，今年已累積21勝，超越偶像拿度成今年獲勝最多球手。對於問鼎一姐寶座，施維雅達感到難以置信，「老實說，我沒想過這個目標能夠實現。在兩日內突然成為世界第一，感覺不太真實。」她續稱，會盡力保住一姐之位，並繼續於祖國推廣網球。

當巴迪本周初宣布退役時，就看好施維雅達能夠成為新任一姐，「沒有比施維雅達更適合的人選了，她是一個很出色的球員。我退役後，她也是第一個送上祝福的人。」曾於2003年以20歲登上世界第一的名將「阿金」克莉絲達絲，亦對於施維雅達讚譽有加，並稱後輩的專注力是成功要訣。

施維雅達以20歲308日成為一姐，是史上第10年輕的球員，在現役球手中，只得「阿金」（20歲又64日）和「細威」莎蓮娜威廉絲（20歲又285日）比她更年輕達成此成就。施維雅達笑言未有多想外界反應，並會專心打好每一場比賽，「可能有更多人關注我，但我已經準備好了，這也是工作的一部分」。

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