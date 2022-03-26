世盃外｜美斯再寫阿根廷連續入球紀錄　賽後感言惹二度退出國際賽猜測 (16:43)

已提前鎖定出線資格的「藍白軍」，上半場34分鐘由費倫天拿翼鋒尼高拉斯干沙利斯打開紀錄。這支兩屆世界盃盟主戰至79分鐘，由後備入替的迪馬利亞禁區外乖巧笠射拉開比數；3分鐘後，迪馬利亞再交出妙傳，美斯突破越位起腳「撻Q」仍成功轉化入球。阿根廷隊今屆世盃外保持16場不敗，以4分落後巴西隊居次席。

6月步入35歲的美斯，賽後被問到世界盃後的未來規劃時回應道：「不知道，我正思考即將會發生的事情。在卡塔爾（世界盃）後，需要重新審視很多事情。我現時目光放在下仗對厄瓜多爾隊，以及6月、10月備戰熱身賽，但世界盃後肯定會出現不少轉變。」

美斯於2016年失落美洲國家盃後，曾與多名隊友宣布退出國家隊，但不足3個月後決定復出。外媒猜測美斯或在世界盃後審視國際賽生涯，屆時可能再次宣布國際賽退役。

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