NBA｜高比拜仁遺孀與Nike重新合作　推出新鞋向二女詹納致意　全數收益捐予曼巴基金會 (23:12)

洛杉磯湖人傳奇球星高比拜仁於2020年1月26日不幸在直升機空難中離世，終年41歲。遺孀雲妮莎去年在Nike與高比約滿後曾拒續約，結束長達18年的合作關係。不過，雙方如今重修舊好，今一同對外宣布再次合作，延續「Zoom Kobe」系列，並將推出全新鞋款Kobe 6 Protro“Mambacita Sweet 16”，向同於空難離世的高比二女詹納致意。

而Nike更公布該鞋款的全數收益，將捐予曼巴基金會，為籃球界培育新世代出一分力。雲妮莎表示：「我很高興地宣布，我們將繼續完成我丈夫在Nike的願望，期待透過與年輕運動員分享曼巴精神，傳承他與Gigi的精神。」

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