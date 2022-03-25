世盃外｜國足藉12碼逼和沙特阿拉伯　李霄鵬認存幸運成分　「還有很大進步空間」 (20:42)

賽事於阿聯酋中立場舉行，國足在這場例行公事未有派出入籍兵，全場僅得26.1%控球率及2次射門，半場落後一球下，於82分鐘博得12碼，由21歲後衛朱辰杰操刀射入扳平，入球後一眾球員聚集雙手指天，哀悼東方航空墜機遇難者，以及悼念日前因病離世的國足名宿陳成達。朱辰杰成首個「千禧後」入球的國足國腳。戴偉浚則下半場入替上陣45分鐘。

李霄鵬領軍3仗後首次取分而回，他賽後坦言兩軍實力存差距，成功取分是較幸運，「球員今場很拼搏，值得表揚，但控球時仍不夠自信，還有很大進步空間，球隊將來要踢得更放膽，充分表現自己」。國足9戰6分續排第5，今日登機出發備戰下周三最後一輪世盃外作客阿曼隊。內地《體壇周報》副總編輯馬德興撰文分析，國足今仗雖「保住了顏面」，但仍掩蓋不到球隊實力與亞洲列強差距愈來愈大，在今屆世盃後要由「最基礎的東西做起」。

曾執教國足的意大利名宿簡拿華路表示，國足需要加快年輕化，重點培育個別小將成才，同時要繼續發展青訓，「中國足球需要很長很長的時間努力，培育更多具有國際賽水準的球員，必須這樣做及不能停下來」。

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