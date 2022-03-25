世盃外｜烏拉圭偕厄瓜多爾躋身決賽周　哥倫比亞智利秘魯爭附加賽席位 (19:16)

烏拉圭隊今仗先收起曼聯射手卡雲尼，改以賓菲加奠定歐聯8強席位的達雲紐尼斯，與蘇亞雷斯合伙攻堅。這支兩屆世盃盟主面對近6仗國際賽不敗的秘魯隊，在42分鐘由效力巴甲法林明高的迪阿拉斯卡達攻入全場唯一入球，主場以1：0小勝，賽後與對手拉開4分差距，在雙循環賽事只剩一輪下提前取得出線，並連續4屆躋身世界盃決賽周。

厄瓜多爾隊同日則僅憑佐迪卡些度射入12碼破蛋，作客1：3不敵尾段少踢一人的巴拉圭隊，惟在秘魯隊輸波後仍提前篤定出線，相隔一屆再次晉身決賽周，第4次亮相世界盃舞台。厄瓜多爾隊賽後續位居積分榜第3，以較佳得失球力壓烏拉圭隊。

南美洲區4個直接出線席位全數出爐，餘下一個附加賽資格將由秘魯隊、哥倫比亞隊及智利隊爭奪。秘魯目前以21分位居第5位擁有主導權，但領先優勢只得1分，本港時間下周三（30日）早上面對巴拉圭仍務必全取3分；哥倫比亞下仗將作客榜尾委內瑞拉隊，形勢最為嚴峻的智利隊則會硬撼烏拉圭隊。取得附加賽資格的隊伍，6月將與亞洲區代表角逐世界盃入場券。

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