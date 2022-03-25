世盃外︱北馬其頓入球功臣重遊舊地做意軍剋星　前飛馬門將基斯贊任後備見證歷史 (18:07)

世界排名67位的北馬其頓，去年4月已曾爆冷於世盃外作客2：1擊敗德國隊，去年隊史首次參加歐洲國家盃決賽周。29歲前鋒查高夫斯基現於沙特阿拉伯球會落班，初出道曾在車路士試腳但未成功，2015年至19年效力巴勒莫4季，包括在意甲兩季上陣43場入4球，後隨隊降班踢意乙，以及轉投西甲馬略卡；他在北馬其頓隊上陣75場入20球，僅次於名將彭迪夫成隊史次席射手。意大利隊上屆世盃外主場1：1被北馬其頓隊逼和，入球同樣為查高夫斯基，堪稱「意軍剋星」。北馬其頓主帥米列夫斯基笑言，球隊只靠兩腳射門就取得入球和勝利，就像以「意式足球」擊敗意大利。

至於北馬其頓隊12號後備門將，曾在港超效力香港飛馬兩季的基斯贊，現年33歲的他於2015/16年加盟首季，憑兩次互射12碼共撲出4球，助飛馬4日內連奪足總盃及菁英盃成雙冠王。他近年回祖國落班，今次是他相隔7年重返國家隊，雖今仗只在後備席候命，但可以與隊友一同慶祝歷史時刻。

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