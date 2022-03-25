世盃外｜文仙尼為意大利出局承責　意足總撐續當主帥　前帥沙基嘆制度問題未解決 (20:03)

四屆世界盃盟主意大利隊首次連續兩屆未能躋身決賽周，是歷來共8支曾奪世盃球隊中，第5隊寫下長達8年世盃空白期，此前4支分別為烏拉圭、法國、西班牙及英格蘭。面對失利，意軍主帥文仙尼表示：「此時此刻不知有何可說。去年夏天，我們經歷了最美好的時光；這個晚上，我們卻經歷了最大挫折。我只能說對不起我的球員們。作為教練，責任都在我身上，而非球員。我深信球隊仍有美好的將來，這場敗仗不是他們應得的。」惟前帥沙基則認為，意軍的問題出於制度上，「由上至下各方面都較其他歐洲強國落後，包括在青訓體系及聯賽方針上，這才是國家隊難以人才輩出的根本問題」。

據報近年帶領意軍表現上佳的文仙尼，即使此仗遭遇滑鐵盧，但其帥位仍然穩固。意大利足總主席加雲拿稱：「文仙尼近年帶隊的表現有目共睹，更多年輕球員能披上國家隊戰衣，亦贏得了歐國盃冠軍，過程是正面的。雖然這是個糟糕的晚上，大家都為此沮喪，但這就是足球。」

至於在外圍賽分組賽兩鬥瑞士隊射失12碼錯失取勝良機，間接令球隊出局的中場主將佐真奴，賽後自責道：「我難以忘記那兩次12碼宴客，這是令我抱憾終生的事。」而37歲後防老將基亞連尼，則幾可肯定無緣再戰世盃，但被問到會否退出國家隊時，他表明未是時候，暗示仍希望續為國出征。

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