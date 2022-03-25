世盃外｜葡萄牙險勝土耳其晉級　鬥北馬其頓爭出線　主帥讚C朗貢獻非只在入球與否 (16:13)

精銳盡出的葡萄牙隊上半場憑波圖中場奧達維奧艾美臣補射先開紀錄，再助攻迪亞高祖達頭槌建功，半場領先2：0。但下半場被土耳其隊36歲老將前鋒布拉卡爾馬斯追回一球，客軍於完場前7分鐘博得12碼，但爾馬斯主射高出，最終葡軍補時階段由馬菲奧斯紐尼斯鎖定勝局，有驚無險地勝3：1。

踢足全場的C朗未有入球及助攻，但賽後獲葡萄牙主帥費蘭度山度士力撐，「人們總是會用入球來評價C朗，但我認為他今場踢得很好，雖然未有入球，但很努力為隊友製造空間」。C朗在社交網發文，呼籲隊友勿鬆懈，「我們向世界盃踏出一大步，但目前仍未實現目標，必須繼續認真專注備戰、尊重對手，我相信球隊的能力，卡塔爾見」。

葡萄牙下仗除了有停賽刑滿的曼城閘衛祖奧簡斯路可候命，費蘭度山度士確認，此前確診的老將中堅比比亦病癒可歸隊。

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