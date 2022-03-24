國際賽｜普巴稱效力曼聯難滿足　慶幸獲法國隊重用 (22:16)

法國國腳保羅普巴加緊備戰，準備周六凌晨主場友賽科特迪瓦隊。29歲的他說：「你必須承認，過去5個球季無法滿足我，今年亦完蛋了，我們兩手空空。在場中不停改變位置、陣式和拍檔，令你無法有持續的穩定演出。我在曼聯是否一個重要角色？我不知道。」法國隊方面，普巴稱：「這就簡單得多了。我有我的位置，了解我的角色，教練和隊友都令我充滿信心」。他將於6月尾約滿曼聯，至今仍未續約，據報勢以自由身離隊，潛在新東家有皇家馬德里、巴黎聖日耳門、祖雲達斯、紐卡素和阿士東維拉。

他甚至稱在曼聯甚為沮喪，這感覺最早萌生於前帥摩連奴在2016至18年執教年代。他說：「你會自問是否自己犯錯，因為這是你從未經歷過的。我不認同能賺大錢就開心的說法，足球不是這樣的。我們並非超級英雄，只是普通人而已。」

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