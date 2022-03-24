世盃外｜三笘薰完場前起孖建奇功　助日本挫澳洲直闖決賽周 (19:24)

日本隊賽前在B組排第2，領先澳洲隊3分，餘下兩輪賽事下，今仗獲勝即可提早取得首兩名直接晉身決賽周，但「藍武士」在這場關鍵戰有正選中鋒大迫勇也及右閘酒井宏樹因傷退隊，今仗由過去多次鬥澳洲隊均建功的淺野拓磨「擔正」，南野拓實及伊東純也於兩邊支援。

賽事在大雨中舉行，日本隊上半場反客為主取得較多攻勢，多達11次射門但僅兩次中龍。23分鐘，淺野突破越位單刀，被澳洲隊門將馬菲賴恩出迎救出，澳洲隊兩分鐘後角球攻勢頭槌破網，但球證以主隊球員阻礙日本隊門將權田修一出迎，判犯規入球無效。利物浦前鋒南野拓實有3次入球機會，先在禁區內於數名敵衛前起腳僅柱邊出界，之後31及38分鐘兩次接應傳中分別頭槌及撞射均中楣彈出，半場雙方互無紀錄。

換邊後雙方互有攻勢，戰至完場前6分鐘，日本隊主帥森保一換入兩名外流歐洲的翼鋒三笘薰及原口元氣，隨即改變局勢，戰至88分鐘，三笘薰在禁區內接應效力川崎前鋒的前隊友山根視來傳中撞射破網，為藍武士打破僵局。這名上季由川崎轉投比利時甲組球隊聖基萊斯聯的24歲左翼鋒，補時階段再以擅長的高速突破殺入禁區射門，射中馬菲賴恩再溜入龍門。

日本隊最終以2：0擊敗出線競爭對手澳洲隊，賽後9戰21分暫列榜首，今晚對中國隊的沙特阿拉伯隊踢少一場落後2分，在澳洲隊9戰15分篤定第3名，令日本與沙特兩隊提早一輪直闖卡塔爾世盃決賽周。連同A組的伊朗隊及韓國隊，今屆世盃外亞洲區4個出線席位悉數誕生。

國際足協今落實，決賽周分組賽抽籤將於下月2日香港時間凌晨零時在卡塔爾多哈舉行，將根據下周四公布的最新世界排名分4個檔次，前7名球隊將與主辦國卡塔爾成為8組種子隊，有3席於6月13及14日在卡塔爾舉行的世盃附加賽誕生，包括亞洲區兩組第3名對壘後之勝方，將對南美洲區第5名。

其他報道：英超｜名人堂25人票選名單出爐 曼聯佔12席成大戶（附連結）

其他報道：英超｜車路士獲放寬制裁限制 准售英足盃及歐聯門票 聯賽作客球迷可購票

其他報道：國際賽｜艾歷臣染疫極速康復 戰勝心臟病後首返丹麥隊 最快周末上陣

其他報道：葡意世盃生死戰 兩老將拒留憾