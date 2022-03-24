英超｜名人堂25人票選名單出爐　曼聯佔12席成大戶（附連結） (17:53)

25人名單來自7間球會的退役名將，有12人曾效力過的曼聯成大戶，包括「七小福」的史高斯及加利尼維爾，里奧費迪南、尼曼查維迪、雲達沙、舒米高及雲尼斯達萊等。車路士及阿仙奴共佔8人，包括效力過這兩隊的艾殊利高爾及施治，「藍戰士」還有泰利及杜奧巴；「兵工廠」其餘3人為阿當斯、伊恩胡禮及蘇甘保；曼城亦有3人入選，包括去年底因心臟問題提早掛靴的阿古路、高柏尼及耶耶托尼，入選的還有修咸頓傳奇拿鐵斯及紐卡素名宿費迪南。

根據公眾網上投票及評審票，得票最高6人將聯同朗尼及韋拉，躋身2022年度英超名人堂，投票於下月3日英國時間晚上9時截止。

投票網頁：premierleague.com/halloffame

英超名人堂25人候選名單：

1. 高爾（曼聯）、2. 艾殊利高爾（阿仙奴、車路士）、3. 杜奧巴（車路士）、4. 雲達沙（曼聯）、5. 加利尼維爾（曼聯）

6.伊恩胡禮（阿仙奴）、7. 泰利（車路士）、8. 費迪南（紐卡素、熱刺）、9. 拿鐵斯（修咸頓）、10. 奧雲（利物浦、曼聯）

11. 尼曼查維迪（曼聯）、12. 艾拉（曼聯）、13. 史高斯（曼聯）、14. 舒米高（曼聯）、15. 施治（車路士、阿仙奴）

16. 里奧費迪南（曼聯）、17. 科拿（利物浦）、18. 尹佩斯（阿仙奴、曼聯）、19. 雲尼斯達萊（曼聯）、20. 阿古路（曼城）

21. 蘇甘保（阿仙奴）、22. 舒寧咸（曼聯、熱刺）、23. 阿當斯（阿仙奴）、24. 高柏尼（曼城）、25. 耶耶托尼（曼城）

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