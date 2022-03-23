足球｜英格蘭前國腳迪科爾勢宣布掛靴　球證甸恩下季轉型　遭禾諾克揶揄 (22:20)

迪科爾於1月離開蘇超班霸格拉斯哥流浪，不久以自由身回巢新特蘭，至今上陣7次未有入球和助攻。英國《太陽報》報道，「他已準備結束精彩的職業賽生涯」。屬韋斯咸青訓產品的他，於1999年在「鎚仔幫」展開職業賽生涯，惟至翌年9月才「地標」，總計在球會賽事共上陣763次入305球，包括三度效力熱刺共10年，披甲362次入143球和貢獻32次助攻。

他歷來效力樸茨茅夫、FC多倫多、新特蘭、般尼茅夫及格流，國際賽方面，2004至2017年間，他為英格蘭隊上陣57次入20球，曾出戰2010年世界盃及2012年歐洲國家盃。

另外，在英超執法屢有爭議判決的球證甸恩將在季尾掛哨，下季有望轉到全職VAR發展。73歲的英超前領隊禾諾克嘲諷道，甸恩早在10年前便應退下，並說：「我沒時間回顧與他的多年糾結，但別忘記我總是執教一些小球會，他和其他球證的決定，總是傾向有利於大球會。我的父親曾表示，出色的球證並不起眼的，但甸恩太想成為眾人焦點。」

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