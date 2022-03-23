國際賽｜普巴歐聯期間家中失竊　痛失世盃獎牌　歸隊遇麥巴比吐苦水 (17:50)

曼聯上周歐聯16強次回合對馬德里體育會期間，普巴遭竊匪入屋爆竊，他接受法國《費加羅報》訪問時透露，賊人偷走2018年世界盃冠軍獎牌，以及母親的珠寶。由於案發時只得分別為3和1歲的兒子與保母在家，普巴曾稱這晚是全家人的噩夢，幸好兩個孩子無恙，「當時兩個小朋友正在房間睡覺，我最擔心家人的安全。當保母聽到防盜警報之後，立即打電話通知給我太太和保鑣，並將小朋友鎖在房內，她在接下來幾日都擔驚受怕。」

法國將於本周國際賽期出戰兩場友誼賽，對手分別為科特迪瓦隊及南非隊。據英國《每日鏡報》報道，普巴與麥巴比到訓練基地報到時相遇，普巴首先問候麥巴比「你過得怎樣？」，麥巴比回應「我有點受夠了」，未知是否與巴黎聖日耳門或法國隊有關。

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