英超｜曼聯與坦夏格面試　未放棄斟介普捷天奴等熱門新帥 (16:31)

曼聯在看守領隊蘭歷克領軍下成績未見起色，上周中更在歐聯主場不敵馬德里體育會，16強止步，而在英超也暫列第6，落後少踢1場的「四哥」阿仙奴4分，爭取出戰來季歐聯形勢被動。曼聯已決定下月尾前落實下任領隊，前日與52歲的坦夏格面試，而後者過關，「紅魔」便將與坦夏格的經理人基斯禾斯研究合約細節。

禾斯是昔日名將尹佩斯的經理人，亦為這名荷蘭隊名宿由阿仙奴過檔曼聯穿針引線。坦夏格則曾帶領阿積士奪得2018/19年和2020/21年荷甲及荷蘭盃雙料冠軍，歐聯最佳成績是在2018/19年球季晉身4強。

即使坦夏格已被視為曼聯新帥大熱門，據報會方仍不會放棄斟介普捷天奴、盧柏迪古及安歷基，以求找出最合適領隊。此外，正在賣盤的車路士前景未明朗，令杜曹前途成謎，使曼聯不能等待，所以已決定放棄斟介。

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