網球｜25歲世界一姐巴迪突掛拍　贏盡錦標嘆生活失衡　盼追回青春親情 (14:55)

巴迪今日接受昔日女雙拍檔兼好友Casey Dellacqua訪問，宣布結束12年職業網球生涯。這名澳洲籍名將稱難以啟齒，因而希望藉好友訪談式地解答退役原因。她在訪問中說道：「我很高興，亦已準備好展開新生活，追逐其他夢想，感謝運動帶給我的一切，讓我可以自豪又滿足地離開。」

巴迪承認在球場已感到疲憊不堪，體能上已沒法再追求更高水平。25歲的她在2019年揚威法國公開賽，職業生涯首奪大滿貫女單錦標，同年升上世界第一，去年贏得溫布頓錦標賽及在今年初奪得澳網。雖然年初在澳網為東道主打破錦標莓荒，但她憶述溫網才是真正達成夢想。

巴迪近年打破女子球壇亂局，職業生涯勝率達74.9%，亦長踞世界一姐之位120周，連續112周居首是史上第五長。她自澳網封后後休戰，原表示4月復出，但最終決定引退。這名澳洲籍傳奇球手表示，理解外界或對退役決定感疑惑，但她說：「作為一個常人，我還有很多夢想要追，這些夢想不需四出征戰，不需離開家人與成長地。我對網球的愛不會停止，因為這已是我生命的一部分。」

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