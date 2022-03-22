F1︱麥拿侖首站表現差　諾利斯：戰車問題多不易解決 (23:27)

法拉利的陸奇尼及辛尼斯在揭幕戰巴林站包辦冠、亞軍，戰車表現出眾，有望重返爭標行列；而賽前受豚跳問題影響較大的衛冕世界冠軍車隊平治，亦藉紅牛雙雄末段相繼因燃料泵故障「斷油」退賽下，由咸美頓及羅素後上取3、4位。

不過，過去3季在車隊榜保持前四的麥拿侖，首站表現令外界「跌眼鏡」，列斯亞度及諾利斯僅排第14及15位，場上表現僅勝威廉士。諾利斯接受英媒訪問時坦言：「今季我們的戰車明顯不夠快，抓地力及下壓力均表現不理想。因此車隊目前有很多問題需要解決，而且亦不易解決，加上今年賽程較以往緊密，團隊都要爭分奪秒去求進。」

另外，紅牛領隊漢拿昨罕有地稱讚死敵平治的領隊禾夫，稱對方近日公開談及自身心理健康治療的問題「值得讚揚」，認為外界應該更多關注工作心理健康發展，尤其在賽車界這一直屬敏感話題。

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