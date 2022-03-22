亞冠︱傑志泰國友賽首擊大勝響頭炮　理文赴泰集訓備戰亞協附 (21:56)

傑志經過在泰國集訓11天後，今傍晚5時於芭堤雅的農布球場舉行在泰國首場友賽，亦是「藍鳥」在港超停擺及腰斬後，相隔兩個多月首場賽事，今仗分3節進行，每節30分鐘，正選派出新加盟的土庫曼國腳明加索夫首度亮相，出任右翼鋒，但是役由7號改穿27號球衣，10分鐘即助攻丹恩奴域先開紀錄，港足前鋒安永佳於第二節9分鐘，半單刀再下一城，加上久休復出的入籍兵蘇沙近門頭槌，將比數擴大至3：0。藍鳥其後輸一球12碼，但丹恩奴域突破越位梅開二度，拉開4：1比數完第二節。最後一節傑志再有加維蘭及謝家強各建一功，終大勝6：1。

傑志總教練朱志光賽後表示，熱身賽賽果從不太重要，「如果今日是第3、4場友賽，表現就達不到我的要求水平。可能因為久疏戰陣，尤其埸上攻守轉換反應太慢，這是未來數仗必須改善的地方」。他稱始終是季前準備，今日比賽後明天會立即投入操練，期望達到預期效果。蘇沙則非常高興相隔9個月復出即貢獻入球和助攻。藍鳥下仗將於周六晚上與泰超球隊武里南聯「拍跳」。

另一港超球隊理文，今晚有首批21名職球員離港出發到泰國集訓，備戰下月19日亞協盃附加賽作客蒙古對220體育會。主教練陳曉明因私人原因，聯同多名職員及球員稍後才赴泰國會合大軍。至於港足中場顏樂楓則從英國已抵達泰國。

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