東超籃球｜港球隊灣區翼龍疫下主場遷馬尼拉　將招攬港將征PBA總督盃 (12:55)

灣區翼龍將出戰設有主客制的東亞超級聯賽，賽事今年10月展開，日本B聯賽、韓國KBL聯賽和菲律賓PBA聯賽的上季冠亞軍將直接獲得參賽資格，而中華台北P. LEAGUE+的冠軍球隊及灣區翼龍將代表大中華區出戰。

受疫情影響，本港體壇幾乎停擺，灣區翼龍決定將臨時主場設於能容納數千名球迷的阿拉內塔體育館或亞洲購物中心體育館，並入住馬尼拉大都會的酒店。灣區翼龍去年底在網上記者會曾透露，球隊班費為1000萬至1300萬美元，球員名單料在今夏公布，預計招攬3至5名香港球員，並將引進2名外援以及1名亞洲外援。

至於下一屆PBA總督盃暫定於今年稍後時間開賽，菲律賓PBA聯賽理事會主席華加斯歡迎灣區翼龍加盟，並相信此舉有助提高兩地籃球水平，以及擴展PBA的亞洲市場。

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