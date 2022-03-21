俄烏局勢｜碧咸借出社交網帳戶聲援　烏克蘭醫生第一身揭戰事慘况 (19:46)

英格蘭隊足球名宿碧咸個人IG帳戶坐擁7163萬粉絲，周日他在社交平台發布影片，宣布借出帳戶予哈爾科夫的婦科醫生Iryna使用，向外界展示醫院在戰事開始後的狀況，包括孕婦如何在地下室分娩及如何冒險照顧重症嬰兒。

Iryna透露自戰爭爆發後，醫院已經把所有孕婦及母親撤離至地下室，自己全日無休地工作，「第一日是最困難的，因為我們要學懂怎樣在炮火突襲下工作」。她無奈地指出，由於不能移動醫療器材，重症嬰兒亦只能冒險留在醫院。

哈爾科夫位於烏克蘭東部，跟俄羅斯邊境僅相距40公里，是俄烏戰爭的重災區，不少新生兒與母親因逃避戰火或家園被毀，只能留在地下室生活。一眾醫護人員在戰爭的陰霾下工作，Iryna表示：「我們會擔心、會哭泣，但絕不會放棄。」

這名婦科醫生特意感謝聯合國兒童基金會（UNICEF）援助及所有捐贈者，並希望透過碧咸的IG分享哈爾科夫的慘况。擔任UNICEF親善大使長達17年的碧咸，在本月初已捐出100萬鎊（約1030萬港元）協助烏克蘭民眾，並親自拍片呼籲大家踴躍捐款。

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