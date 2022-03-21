西甲｜奧巴美揚連續5次射破皇馬　沙維領巴塞大捷　稱重燃爭標希望（附精華） (17:30)

巴塞過去6次與皇馬交手均無法贏波，惟今仗甫開賽反客為主。25分鐘，奧士文尼迪比利右路突破後傳中，奧巴美揚力壓守衛頂入先開紀錄。38分鐘，迪比利開出角球，朗奴阿拿奧祖應頂頭槌破網，巴塞半場兩球領先。

巴塞換邊後續大開殺戒，不足兩分鐘後由奧巴美揚後腳妙傳，造就費倫托利斯燙射建功。二人在51分鐘交換角色，由費倫托利斯橫傳予奧巴美揚單刀射入。旁證雖一度指越位在先，但球證經視像裁判（VAR）覆核後改判入球有效。巴塞最終淨勝4球，與榜首的皇馬差距收窄至12分，並少踢一仗。

今仗交出兩入球一助攻的奧巴美揚，此前在多蒙特6次與皇馬交手，連同今仗已連續5次於「銀河艦隊」身上取得入球。他賽後續表達加盟巴塞後充滿喜悅，「能與眾多好球員合作，比賽變得更容易，就看看這場大勝後，我們能走得多遠」。

巴塞延續12場不敗走勢，主帥沙維認為球隊西甲爭冠尚未絕望，「我不肯定我們能否奪冠，但不能排除所有可能性。或許來得有點遲，但這仗仍是非常重要的勝利」。《馬卡報》報道，有皇馬球迷在愛隊落後4球時已憤然離場，形容是「一生中看見最荒誕的球賽」，教練安察洛堤賽後則為大敗道歉。

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