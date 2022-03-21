英足盃｜利物浦下月一周兩鬥曼城　高普爭四冠未懼7場硬仗（附賽程） (16:37)

利物浦此役收起多名主力，仍藉迪亞高祖達在78分鐘一箭定江山，小勝諾定咸森林，下月中於溫布萊球場與曼城爭入決賽，勝方將與車路士或水晶宮決戰。應屆英格蘭聯賽盟主利物浦下月進入爭四冠關鍵期，由4月2日在英超迎戰護級球隊屈福特開始，至4月24日在默西塞德郡打吡戰碰愛華頓為止，22日內需連踢7場，其間還有歐聯8強兩戰賓菲加，主場與曼聯合演「雙紅會」，更矚目的是需在聯賽和足總盃連戰爭取成為「三冠王」的曼城。

高普回應足總盃與曼城狹路相逢道：「兩軍都不太會喜歡對賽。可是賽事愈接近尾聲，你就愈有可能面對曼城，這是很正常的。車路士也差不多，他們也很強大，你也不想每周都對壘他們。」

利物浦4月面對22日內7仗賽程

日期 賽事 對手 難打指數

4月2日 英超 （主）屈福特 ＊＊

4月5日 歐聯 （客）賓菲加 ＊＊＊

4月10日 英超 （客）曼城 ＊＊＊＊＊

4月13日 歐聯 （主）賓菲加 ＊＊＊

4月16日 英足盃 （中立場）曼城 ＊＊＊＊＊

4月19日 英超 （主）曼聯 ＊＊＊＊

4月24日 英超 （主）愛華頓 ＊＊＊

註：日期為英國時間；5個＊為最難打

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