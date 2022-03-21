印第安網賽｜拿度負傷失冠　為奮戰到底自豪　24歲費利斯封王睇齊阿加斯 (14:51)

拿度挾4號種子身分出戰決賽，卻在首盤遭20號種子費利斯以6：3響頭炮，二人次盤激戰至搶七，再由費利斯以細分7：5奠勝，成為2001年後首個贏得印第安網賽的美籍男單冠軍，亦是佐高域在2011年奪標後的最年輕冠軍。西班牙「泥地王」拿度今年一直連勝，今站若奪冠原本可累積37項ATP（男子網球聯會）1000級別大師賽錦標，但最終未能追平佐高域的紀錄。他賽後透露肋骨位置一直感到痛楚，難以呼吸，更有點頭暈。雖然未能奪冠，但他說：「我盡力了，至少堅持到最後，雖然為失利而失望，但我在完賽前已接受戰果，因為痛楚影響很多方面發揮。」

費利斯首奪同級別大賽錦標，亦為東道主重奪失落21年的錦標。他賽後感激父親兼教練，又笑說在鏡頭寫下問號，因為連自己也難以相信能夠奪冠。他說：「這是我的童年夢想，從前以為是不可能的夢，現在實現了。」他將升上世界排名13位，重奪美籍一哥位置，又稱今年目標躋身前十，現在為此踏前一大步。

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