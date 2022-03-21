F1｜開鑼戰法拉利揚威　陸奇尼偕辛尼斯包辦冠亞軍　韋少壞車退賽 (01:05)

今年矢志重返爭標行列的法拉利，在首站排位賽取得佳績，陣中兩大車手陸奇尼及辛尼斯分別排頭位及第3起步，紅牛的衛冕世界冠軍韋斯塔本則取次名，平治的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓則僅排第5。開賽後陸奇尼一直領先，在首次入維修站前原本拉開韋斯塔本逾2秒，但在第17圈出站後被對方追至不足1秒，雙方其後短兵相接，多次交換領先，但「陸仔」仍保住優勢，重新拉開逾2秒。戰至第46圈，「紅牛二隊」艾法托利的加斯利戰車突然起火，他及時跳離戰車並無大礙。惟由於其戰車需由吊臂車清理，賽會出示黃旗及出動安全車，但賽事重開後居次的「韋少」不但未能追近陸奇尼，及後更與隊友佩雷斯相繼因壞車退賽，最終陸奇尼拿下自2019年9月的意大利站後，約2年半以來首個分站冠軍，亦是生涯第3次贏下分站。而其法拉利隊友辛尼斯亦輕鬆奪得亞軍，是「紅軍」自2019年新加坡站後，首次兩名車手齊上頒獎台。平治的咸美頓則藉紅牛雙雄退賽而後上得季軍，「黑帝」新戰友羅素則緊隨其後得第4。

今屆新人的首位F1中國正選車手周冠宇，代表愛快羅密歐初戰最終以第10完成取得1分，隊友保達斯則列第6。至於相隔1年再返哈斯的馬奴臣則取第5位。過去兩季於車隊榜排第3及4位的麥拿侖，在今季首站戰力大跌，兩名車手列斯亞度及諾利斯分別僅以第14及15位完成，自去年匈牙利站後首於分站零得分。

至於國際汽聯（FIA）昨於賽前就上季F1於阿布札比站煞科戰的爭議事件公布調查報告，認為已被調職的前F1賽事總米高馬斯（Michael Masi）及其時任團隊，在該站末段就安全車及慢車的安排涉及人為疏忽，包括被平治及紅牛車隊的無線電通話影響判斷，最終間接改變戰局，但報告亦指米高馬斯當時的決定並非出於偏幫，僅屬「善意的失誤」，因此早前公布的調職及改革方式屬恰當的解決辦法。此外，賽會亦於賽前公開響應聯合國兒童基金會為烏克蘭難民的捐款活動，幫助當地修復受損學校及衛生設施，亦會為受災兒童提供醫療保健及心理輔導等。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）昨日下午舉行印尼站正賽，惟6屆世界冠軍的Honda車手馬昆斯，於上午熱身時發生意外，因傷被迫退賽。而正賽在雨戰下，排第7位起步的KTM葡籍車手米基爾奧利華拉最終後來居上奪冠，繼去年在加泰隆尼亞後再次贏得分站。至於排頭位起步、衛冕世界冠軍的Yamaha法籍新星昆達拿路則屈居亞軍。

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