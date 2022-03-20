日職︱神戶勝利船開季7場聯賽不勝　亞冠前易帥辭退三浦淳寬 (18:23)

神戶勝利船在上周二亞冠附加賽，主場戰至加時以4：3險勝澳職球隊墨爾本勝利後，晉身J組分組賽，下月中將於泰國遇上傑志、泰超球隊清萊聯及中超的上海海港。

不過這支日職豪門開季戰績低迷，7場聯賽4和3負仍未開齋，包括昨午作客0：0悶和清水心跳後，今宣布辭退主帥三浦淳寬。47歲的三浦淳寬是日本前國腳，球員時代易名三浦淳宏，曾效力勝利船，2018年成為該隊體育總監，2020年9月起臨危受命出任主教練，打入前屆亞冠4強及取得上季日職季軍。他在球會官網表示，感謝在勝利船任職4年零3個月，亦努力令球隊變得更強，但遺憾此刻需要離開團隊。

此外，日本國腳前鋒大迫勇也昨為勝利船勇戰受傷，宣布因傷退出日本隊最新一輪世界盃外圍賽大軍，無緣月底兩場世盃外，包括周四作客對澳洲隊的關鍵大戰。日本隊正選右閘酒井宏樹亦因傷退隊，「藍武士」補選了林大地及中谷進之介。

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