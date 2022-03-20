英足盃｜車路士淘汰米堡闖4強　蒙特：失落聯賽盃後更渴望揚威本土賽 (17:10)

米杜士堡之前兩圈先後打敗曼聯和熱刺，但此役主場迎戰車路士處於下風，全場5射零中，遜於車仔的11次攻門4次中框，而盧卡古及薛耶治則先後15和31分鐘破門，終令「米堡」吞兩蛋出局。

受英國政府制裁俄羅斯班主艾巴莫域影響，車仔此仗只能有700名球迷入場觀戰，美臣蒙特說：「這個晚上車路士的球迷並不多，但球隊卻以足球表達了一切。我們正為贏得今季首個本土錦標而飢餓，因為上月尾曾在溫布萊球場上演的聯賽盃決賽不敵利物浦。」車仔目前在英超排第3，被一哥曼城拋離11分。

「藍戰士」領隊杜曹稱球隊贏在部署正確，這德國籍名帥說：「我們當然曾分析曼聯和熱刺的出局原因。米杜士堡的右路進攻力尤其強，我們決定起用左閘馬蘭沙亞，配合其他球員一起防守，而由魯迪格、堤亞高施華及艾斯派古達則箝制了兩名敵鋒。」杜曹去年初成為車仔主帥，雖連奪歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，卻在去季足總盃和今季聯賽盃功虧一簣。

另外，據報今夏勢約滿離隊的魯迪格，已同意今夏與意甲「四哥」祖雲達斯簽約4年，年薪540萬鎊（約5570萬港元），另「斑馬兵」傳言亦垂青今季被車仔外借至水晶宮的中場干拿加歷查。

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