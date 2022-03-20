田徑｜藉世界賽了解自身不足　呂麗瑤爭取留歐備戰亞運 (16:27)

受疫情影響，呂麗瑤經歷過去兩年國際賽空白期，只曾出戰本地賽事及全運會。雖然她在昨日的世界賽女子60米欄初賽在小組敬陪末席，未能躋身準決賽，但這名香港「欄后」仍強調獲益良多，「親身落場，才可以感受到自己跟最快跑手的距離。」同組較勁的有前歐洲青年冠軍、東京奧運代表，初賽以首名晉級的法國好手邁娜，最終更於決賽跑出7.78秒奪金，呂麗瑤亦能感受自身不足，「同世界最好的運動員拍埋一齊跑，反映到自己有何不足，有甚麼需要改善，在比賽當刻該如何調整心情。」

呂麗瑤直言室外賽季是今年最重要的目標，「汲取今次世界賽經驗，有信心未來3個月在100米欄做得更好。」她亦不忘感激教練及田總的支援，「多謝鄧漢昇教練單人匹馬擔當領隊、教練和陪練角色，以及田總職員安排出發前的海量文件。」她將爭取在歐洲集訓，備戰9月杭州亞運。

此外，東京奧運男子100米金牌得主馬素積及斯，今晨在室內田徑賽男子60米決賽跑出新歐洲紀錄6.41秒，以0.003秒力壓美國的基斯甸高文奪冠；至於烏克蘭跳高女將馬曉芝克跳出2米02奪冠後即淚灑賽場，並高舉國旗繞場一周，坦承這段時間因俄烏戰爭無法專心練習。

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