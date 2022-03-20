F1｜法拉利首站展強勢 陸奇尼力壓韋斯塔本搶頭位 咸美頓第5起步 (01:02)

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F1今屆改例，戰車規格大改，近年已失去爭冠能力的法拉利，在季前一直被指在新季會成為爭標熱門，果然在巴林站排位賽由他們先拔頭籌，陸奇尼做出1分30.558秒的最快圈速，以0.123秒優勢力壓效力紅牛的上屆車手總冠軍韋斯塔本，取得今屆首站賽事杆位；法拉利另一車手辛尼斯亦力壓紅牛另一車手佩雷斯，將會在今晚的正賽排第3位出賽。

爭取車隊總冠軍九連霸的平治表現失色，「黑帝」咸美頓將排第5位出賽，今季加入的羅素只得第9；而今屆轉投愛快羅密歐的平治舊將保達斯緊隨咸美頓，排位賽得到第6，比羅素表現更佳，他的隊友、新秀車手周冠宇亦成功殺入第二節排位賽，最終排第15位。

另外，開季前重返哈斯的丹麥車手馬奴臣雖然小別F1一年，但仍交出好表現，將會在正賽排第7位起步，表現更勝同隊的米克舒密加，後者排第12；因維迪爾染病而為雅斯頓馬田再做「替工」的侯根堡則排第17。

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