NBA｜韋少壓哨3分領湖人反勝　走出低谷靠時刻自信　占士明早或休戰 (21:38)

兩隊在今場多次交換領先位置，當湖人在第4節仍落後3分，迫使速龍開界外球出現失誤，韋斯特布克偷波後長驅直進，並於三分線外急停起手，助球隊在最後0.4秒扳平。這名近況低迷的湖人控衛興奮咆哮，並於加時階段愈戰愈勇，終交出22分10助攻10籃板的「大三元」，領軍以128：123反勝多倫多速龍，終止作客11連敗兼常規賽3連敗。

這名湖人控衛坦承關鍵一擊曾偷瞄地板，確保自己在三分線後出手，並稱時刻保持自信尤為重要。對於韋斯特布克的精彩演出，隊友勒邦占士也讚不絕口，認為今場勝仗振奮軍心，「我們在過去11次作客落敗，速龍則於聯賽5連勝，能夠贏得這場比賽對己隊意義重大」。

湖人以30勝40負暫列西岸第9，明早作客華盛頓巫師。不過，主帥禾高表示，今場上陣44分鐘並交出36分9籃板的勒邦占士，需要經費球團評估後，才決定能否「背靠背」出賽。

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