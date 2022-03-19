俄烏局勢｜費達拿斥390萬助烏克蘭兒童　米杜士堡捐迎車仔足總盃門票收益 (20:06)

俄羅斯持續入侵烏克蘭，各地體壇繼續以行動支持烏國的受害者，「瑞士天王」費達拿表示將藉旗下基金捐出50萬美元（約390萬港元）。而英冠球隊米杜士堡將於香港時間明晨迎戰車路士，賽前亦表示會把門票收入捐作烏克蘭人道救援。
40歲的費達拿目前仍在養傷階段，他昨晚在社交網發表聲明，表示與家人看到烏克蘭的慘况，為無辜平民深感痛心，亦得知600萬烏國兒童因戰事而失學，因此透過旗下慈善基金撥出50萬美元，以幫助當地兒童可以繼續接受教育。而米杜士堡將於英格蘭足總盃8強挑戰車路士，「藍戰士」早前申請閉門捱批，賽事將按原定計劃准許球迷入場。主隊今晨發聲明表示，將捐出他們分得的門票收入，以援助烏國人道救援工作。
皇家馬德里日前宣布捐出100萬歐元予慈善團體，並會協助接待逃亡到西班牙的烏克蘭難民，而祖雲達斯亦派出巴士接載80名難民，並為有需要人士提供心理及創傷後遺服務。
其他報道：英超｜車路士賣盤截標 韓集團與英富豪球迷聯手 與三財團成大熱
其他報道：F1新季修例 紅牛平治恐失優勢 地面效應技術解禁 續減車隊開支上限
相關字詞﹕費達拿 俄烏局勢 俄羅斯 烏克蘭 瑞士天王 網球 米杜士堡 英格蘭足總盃 車路士 皇家馬德里 祖雲達斯 體育 編輯推介