俄烏局勢｜費達拿斥390萬助烏克蘭兒童　米杜士堡捐迎車仔足總盃門票收益 (20:06)

40歲的費達拿目前仍在養傷階段，他昨晚在社交網發表聲明，表示與家人看到烏克蘭的慘况，為無辜平民深感痛心，亦得知600萬烏國兒童因戰事而失學，因此透過旗下慈善基金撥出50萬美元，以幫助當地兒童可以繼續接受教育。而米杜士堡將於英格蘭足總盃8強挑戰車路士，「藍戰士」早前申請閉門捱批，賽事將按原定計劃准許球迷入場。主隊今晨發聲明表示，將捐出他們分得的門票收入，以援助烏國人道救援工作。

皇家馬德里日前宣布捐出100萬歐元予慈善團體，並會協助接待逃亡到西班牙的烏克蘭難民，而祖雲達斯亦派出巴士接載80名難民，並為有需要人士提供心理及創傷後遺服務。

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