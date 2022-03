德甲｜波琴球迷酒杯襲球證　球會斥行為愚蠢　迎戰慕遜加柏聯賽腰斬 (18:57)

兩軍半場互無紀錄,慕遜加柏換邊後分別由柏利亞及比列安保路建功,在61分鐘取得兩球優勢。戰至68分鐘,旁證基度文(Christian Gittelmannn)被啤酒杯擊中,於邊線蹲下。球證隨即吹停賽事,並與兩名旁證步出場邊。事件擾攘逾15分鐘後,由球場廣播員宣布賽事腰斬。

波琴職球員對球迷擲物行為震怒,有球員事後對看台球迷破口大罵。會方其後在社交網發聲明致歉,批評涉事球迷的舉動愚蠢,令球隊感到尷尬,並強調事件僅屬個人行為,與其他球迷無關。

其他報道:英超|車路士賣盤截標 韓集團與英富豪球迷聯手 與三財團成大熱

其他報道:歐霸抽籤|巴塞8強鬥法蘭克福 晉級或遇韋斯咸

Our Director of Sport, Sebastian Schindzielorz, had this to say on #BOCBMG.



👉 https://t.co/QJ8GafeUve pic.twitter.com/PPmaoFOZ6I— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) March 18, 2022