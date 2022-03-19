德甲｜波琴球迷酒杯襲球證　球會斥行為愚蠢　迎戰慕遜加柏聯賽腰斬 (18:57)

兩軍半場互無紀錄，慕遜加柏換邊後分別由柏利亞及比列安保路建功，在61分鐘取得兩球優勢。戰至68分鐘，旁證基度文（Christian Gittelmannn）被啤酒杯擊中，於邊線蹲下。球證隨即吹停賽事，並與兩名旁證步出場邊。事件擾攘逾15分鐘後，由球場廣播員宣布賽事腰斬。

波琴職球員對球迷擲物行為震怒，有球員事後對看台球迷破口大罵。會方其後在社交網發聲明致歉，批評涉事球迷的舉動愚蠢，令球隊感到尷尬，並強調事件僅屬個人行為，與其他球迷無關。

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