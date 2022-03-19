英超｜車路士賣盤截標　韓集團與英富豪球迷聯手　與三財團成大熱 (16:12)

受俄烏戰爭影響，車路士班主艾巴莫域遭英國政府凍結資產而被迫賣盤，近日已傳出多個單位積極集資，並在周五截標死線前提交了收購意向書。英國《衞報》於截標爆料，淨資產107億美元的韓國C&P體育財團準備競購車路士，並與英國地產大亨坎迪、車路士名宿維埃里的投資公司Tifosy，以及韓亞金融集團組成「The Blue Football Consortium」財團入標，該韓國體育財團行政總裁Catalina Kim表示，「韓國史上從未試過入主頂級球會，是時候改變了。」

據悉坎迪的報價為最少20億鎊，至於施巴斯坦高爾勳爵及馬田布萊頓爵士的財團、美國聯棒（MLB）芝加哥小熊老闆歷格斯家族均已入標競逐，而沙特傳媒集團亦宣稱在截止前遞交報價。被委託處理這次球會賣盤的美國中介公司Raine Group未來數日將與英政府就這些投標監督協商，並通過英超聯賽審查，決定車路士新任班主。

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