歐聯｜車路士8強抽下籤硬撼皇馬　利物浦遇剋星賓菲加 (20:03)

歐聯8強今晚在瑞士抽籤，3支英超和3支西甲球隊避過「內訌」，但衛冕之師車路士需大戰13屆冠軍皇家馬德里，而同線的曼城亦硬碰上圈淘汰曼聯的馬德里體育會。利物浦將對陣疑似較弱的賓菲加，惟近5次交手「紅軍」輸4次，而同線的拜仁慕尼黑對維拉利爾可謂是抽得上籤。
歐聯8強戰的最強戲碼非車路士對皇家馬德里莫屬。兩軍上季於4強歷來首次在這賽事碰頭，結果車仔先和後勝，以3：1勝出，之後在決賽挫曼城第2次捧盃。事賽是車路士亦曾在1999年的歐洲超級盃挫皇馬，以及在1971年的歐洲盃賽冠軍盃決賽和波，重賽後勝出，故此，總計車仔是錄得3勝2和的不敗戰績。
同線的曼城與馬德里體育會是首次在歐戰交鋒。馬體會在16強首回合主場打和曼聯，次回合作客凱旋，8強再碰曼市球隊說不定對球員有正面的比賽心理。
同是6屆盟主的利物浦及拜仁慕尼黑，將分別接受賓菲加與維拉利爾的挑戰。賓菲加自1984年11月以來，先後在歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）、歐聯及歐霸交手5次取得4勝1負，相信紅軍未必能安寢。拜仁則曾在2011年歐聯兩勝維拉利爾，相隔11年再次碰頭，「黃色潛艇」爭取爆冷實在不易。
歐聯8強抽籤
車路士vs.皇家馬德里
曼城vs. 馬德里體育會
維拉利爾vs.拜仁慕尼黑
賓菲加vs.利物浦
註：歐聯8強首回合於香港時間4月6和7日凌晨舉行，前者主場；次回合4月13和14日凌晨舉行
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