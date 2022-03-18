歐聯｜車路士8強抽下籤硬撼皇馬　利物浦遇剋星賓菲加 (20:03)

歐聯8強戰的最強戲碼非車路士對皇家馬德里莫屬。兩軍上季於4強歷來首次在這賽事碰頭，結果車仔先和後勝，以3：1勝出，之後在決賽挫曼城第2次捧盃。事賽是車路士亦曾在1999年的歐洲超級盃挫皇馬，以及在1971年的歐洲盃賽冠軍盃決賽和波，重賽後勝出，故此，總計車仔是錄得3勝2和的不敗戰績。

同線的曼城與馬德里體育會是首次在歐戰交鋒。馬體會在16強首回合主場打和曼聯，次回合作客凱旋，8強再碰曼市球隊說不定對球員有正面的比賽心理。

同是6屆盟主的利物浦及拜仁慕尼黑，將分別接受賓菲加與維拉利爾的挑戰。賓菲加自1984年11月以來，先後在歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）、歐聯及歐霸交手5次取得4勝1負，相信紅軍未必能安寢。拜仁則曾在2011年歐聯兩勝維拉利爾，相隔11年再次碰頭，「黃色潛艇」爭取爆冷實在不易。

歐聯8強抽籤

車路士vs.皇家馬德里

曼城vs. 馬德里體育會

維拉利爾vs.拜仁慕尼黑

賓菲加vs.利物浦

註：歐聯8強首回合於香港時間4月6和7日凌晨舉行，前者主場；次回合4月13和14日凌晨舉行

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