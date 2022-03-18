港超︱楊正光回港加盟傑志足球學院助師資培訓　傑志亞冠再到武里南 (17:08)

楊正光在1993年於傑志展開職業生涯，長年效力老牌球會南華，掛靴後執教過多隊港超，包括東方、香港飛馬及富力R&F。他持有亞洲足協A級教練牌照，近年先後擔任中甲球會梅州客家助教及U23主教練。

楊正光加盟後亦會帶領傑志其中一隊精英青年梯隊出戰下季青年賽事。傑志會長伍健期望楊正光能為傑志足球學院固本培元：「教練水平是青訓成敗關鍵。要教到好球員，先要教練懂得如何教。教練培訓是近年我們銳意加強的工作」。楊正光稱疫情下青年球員訓練只能網上課程形式舉行，但也是機會好讓他跟一眾U7至U10的學院教練多交流。

傑志將於下月16日至5月1日出戰亞冠J組，亞洲足協今落實這組將於泰國武里南府舉行。「藍鳥」上周四已到泰國集訓，下周二起將跟泰國各級球隊友賽。

另外，理文21歲小將張憙延當選港超12月最有價值球員，是今季港超腰斬後最後一個獎項。這名港足U23代表於去年12月4仗助理文3勝1負，當中兩場聯賽共取3個入球。

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