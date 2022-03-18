歐協聯｜李城險勝雷恩晉8強　科芬拿長唞7個月復出即建功（附精華） (17:45)

李城首回合以2：0擊敗對手，惟今仗開賽8分鐘先失守，被主隊的保列基奧特門前混戰撞入。「狐狸」換邊後5分鐘把握一次角球攻勢，由科芬拿頂入扳平。雷恩於76分鐘，憑法維安泰特的入球再次領先。

惟戰至完前前補時階段出現爭議判決，李城中場杜斯貝利賀爾疑在禁區內犯手球，球證未利用視像裁判（VAR）覆核判決，引發雷恩球員賽後與球證理論之餘，亦與對手爆發衝突，兩隊共4名球員因此領黃，但仍無阻李城晉級8強。

科芬拿去年季前熱身賽斷腳長唞，相隔225日後重返賽場並取得入球。主帥羅渣士賽後盛讚該名21歲中堅具備頂級球員的心智，「他只恢復操練數周，然後便上場為球隊貢獻。球隊本季正欠缺擁有這種頂級球員心態的人，他的前途無可限量」。

此外，羅馬憑前鋒譚美阿巴謙在90分鐘頭槌建功，助球隊避過加時，主場逼和維迪斯1：1，兩回合計以2：1力克對手出線。阿巴謙賽後累積7個入球，在歐協聯射手榜領先。

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