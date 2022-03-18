歐霸｜烏克蘭國腳耶莫蘭高奠勝　韋斯咸挫6屆盟主西維爾　相隔41年再闖歐戰8強 (16:43)

韋斯咸首回合作客負0：1，此役需淨勝兩球才可過關，而西維爾則有安東尼馬迪爾傷癒復出掛帥。39分鐘，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克頭槌建功，助球隊以1：0結束法定時間，總比數踢成1：1須加時。上仗英超迎戰阿士東維拉復出建功的中場耶莫蘭高，於112分鐘近門「執死雞」為球隊奠勝，「鎚仔幫」終憑這入球鎖定2：1勝局。

莫耶斯說：「這晚的故事就是韋斯咸。這真是個棒極的晚上，真的很享受。兩年前有誰會想到己隊會有這樣的一個晚上。我們是否奪標熱門？不，我認為只是在繼續攀爬高山，但球隊的確淘汰了一支奪得多屆冠軍的球隊，所以它可帶來信心。這兩回合的比賽極之緊湊，兩軍旗鼓相當。我認為麾下在淘汰這支西班牙球隊的過程中，已做出優秀的工作。」

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