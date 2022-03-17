世盃外｜葡萄牙點兵征生死戰　9英超兵列陣　戴亞斯辛捷士因傷落選 (23:11)

葡萄牙隊將於下周五（25日）出戰世界盃歐洲區附加賽「生死戰」，在C組4強主場大戰土耳其隊，今晚（17日）公布25人大軍名單，基斯坦奴朗拿度（C朗）、般奴費南迪斯、迪亞高祖達及貝拿度施華等英超球星均在陣，但曼城中堅魯賓戴亞斯及里爾中場連拿度辛捷士均需養傷數周而缺陣。
葡萄牙隊25人大軍有9名英超球星，包括需下仗停賽的曼城閘衛祖奥簡斯路，但仍有入選，確保一旦晉級C組決賽後可再次候命，其餘兩名右閘包括曼聯的達洛治及阿仙奴的薛迪索拉斯。葡軍若在4強擊敗土耳其隊，將於本月30日對意大利隊及北馬其頓隊之勝方，爭逐一個世盃決賽周席位。
在世盃歐洲區附加賽A組的威爾斯隊，續有兩大球星加里夫巴利及艾朗藍斯領軍，下周五將主場鬥奧地利隊。
至於英格蘭隊將友賽瑞士隊及科特迪瓦隊，曼聯雙星拉舒福特及查頓辛祖落選最新25人大軍，水晶宮21歲中堅馬克古希則首次入選大國腳。
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