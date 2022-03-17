世盃外｜葡萄牙點兵征生死戰　9英超兵列陣　戴亞斯辛捷士因傷落選 (23:11)

葡萄牙隊25人大軍有9名英超球星，包括需下仗停賽的曼城閘衛祖奥簡斯路，但仍有入選，確保一旦晉級C組決賽後可再次候命，其餘兩名右閘包括曼聯的達洛治及阿仙奴的薛迪索拉斯。葡軍若在4強擊敗土耳其隊，將於本月30日對意大利隊及北馬其頓隊之勝方，爭逐一個世盃決賽周席位。

在世盃歐洲區附加賽A組的威爾斯隊，續有兩大球星加里夫巴利及艾朗藍斯領軍，下周五將主場鬥奧地利隊。

至於英格蘭隊將友賽瑞士隊及科特迪瓦隊，曼聯雙星拉舒福特及查頓辛祖落選最新25人大軍，水晶宮21歲中堅馬克古希則首次入選大國腳。

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