F1｜韋迪染疫無緣開鑼戰　侯根保補上　韋斯塔本盼更多車隊有力爭標 (21:20)

F1新賽季開鑼在即，惟繼早前麥拿侖的列斯亞度染疫趕及康復後，今再有雅士頓馬田的4屆世界冠軍韋迪在賽前最後一次檢測呈陽性，肯定無緣首站賽事，將由陣中測試車手的侯根保頂上，出戰巴林站。

另外，韋斯塔本在去年的煞科戰最後一圈戲劇性壓過平治的「黑帝」咸美頓，終在總積分險勝對方拿下生涯首個世界冠軍。由於該仗末段在安全車出動下，F1賽事總監米高馬斯在慢車是否「解套」的決定前後不一，間接影響最終戰果而惹起爭議，最終賽會在早前決定解僱馬斯，並重整架構及改革，列明新季起一律會在安全車即將離場前一圈予慢車「解套」，但不再等待慢車回到大隊尾便重新展開賽事。

對於賽會的行動，「韋少」暗批做法矯枉過正：「F1不需要治療，戲劇性的戰况是運動比賽的一部分，我相信身為7屆世界冠軍的咸美頓肯定會明白。老實說，我非常樂見有更多的車隊加入爭標行列，這才是對這項運動有利的事情。因此我亦期待這次大改例後會有新景象。」

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