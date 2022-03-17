歐聯｜拉舒福特疑與曼聯球迷爭執　事後致歉認受辱情緒崩潰 (19:36)

網上片段顯示，拉舒福特離場準備乘上隊巴前，聽到有球迷辱罵他後立即回身嘗試走往球迷方向，並說了數句話及做出一個手勢，保安見狀即上前阻止，由於遠看疑是舉中指，惹來球迷再以粗口「柴台」。

拉舒福特事後在社交網發長文解釋，稱一段影片往往勝過千言萬語，導致今次發布了不準確資訊，「任何事情都有兩面」。他透露過去兩周在網上持續受到言語攻擊，令他今次終情緒爆發，「每天聽到這些聲音令我筋疲力盡，沒有人比我更不滿自己的表現。我步出球場一刻已不斷被人身攻擊，有些言論甚至跟足球無關。他們準備好手機拍攝，好像想激怒我看有什麼反應，當然我理應無視」。他澄清沒舉中指，只是用食指示意辱罵者過來對質，「當時我的做法很愚蠢，但我也只是個普通人」。

拉舒福特季初完成肩膊手術後表現持續低迷，導致失去正選。據報他在歐聯16強次回合對馬德里體育會賽前熱身時已遭柴台。曼聯下仗為下月初英超迎戰李斯特城，報道稱「福仔」於未來逾兩周會離英散心休養生息。

至於近期表現突出的19歲小將艾蘭加，則首次入選瑞典隊大國腳名單，備戰下周世界盃歐洲區附加賽對捷克隊。

另邊廂，曼聯中場保羅普巴在社交網發文，透露對馬體會期間，其曼市大宅遭入屋爆竊，幸當時兩名兒子正在睡覺才沒受到傷害。他稱賊人雖逗留屋內少於5分鐘，卻偷走比任何財物更昂貴的安全感，故在懸紅捉賊及文末留下電郵，希望有人提供線索。今季不止一次有曼聯球員被爆竊，此前受害者為後衛域陀連迪路夫。

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