歐聯｜車路士淘汰里爾闖8強　杜曹締紀錄　球迷撐艾巴莫域兼鬧事被捕 (16:51)

受制裁及賣盤消息影響的車路士卻愈戰愈勇，今晨（17日）在歐聯8強次回合作客2：1反勝里爾，兩回合計大勝4：1晉級8強。領隊杜曹成為歐聯史上首50場領軍贏波最多的主帥。另賽前據報有一班車路士球迷於場外高歌支持被制裁的班主艾巴莫域，多名醉酒鬧事球迷因曾向警方投擲酒樽而被捕。
首回合領先兩球的車路士，如常出征作客里爾，37分鐘有佐真奴犯手球先輸12碼，但這名意大利隊中場將功補過，於完半場前補時階段助攻基斯甸普列錫扳平，加上隊長艾斯派古達下半場後上建功，反勝2：1。「藍戰士」在班主艾巴莫域上周被英國政府制裁後，於各項賽事錄得3連勝。領隊杜曹取得執教生涯第32場歐聯勝仗，勝率逾6成，超越皇家馬德里前帥施丹，成歐聯史上首50場領軍贏波最多的主帥，與前拜仁慕尼黑名帥軒加斯齊名。
歐聯8強正式出爐，分別是衛冕的車路士、曼城、利物浦、皇家馬德里、馬德里體育會、維拉利爾，拜仁慕尼黑及賓菲加，英超及西甲各有3隊，很大機會有內訌戲碼，意甲及法甲球會全軍覆沒，抽籤於香港時間明晚7時舉行。球隊愈戰愈勇，杜曹讚揚麾下再度展示強大心理質素，又稱相信其餘7隊都不想抽中遇到車路士。
不過，受制裁影響，車路士緊接的主場歐洲賽事或要閉門舉行；雖然最近數仗球衣仍維持印有贊助商，但早前宣布終止贊助的電訊商「3」的英國發言人表示，已要求會方盡快移除其球衣胸口的贊助廣告。
此外，據報賽前有一班車路士聚集在球場外酒吧，不斷高歌支持艾巴莫域及嘲諷英國首相約翰遜，遭法國警方驅散，當中有些醉酒球迷與在場里爾球迷衝突及向警方投擲酒樽，最終警方出動催淚彈及拘捕多名醉酒鬧事球迷。
至於車路士賣盤截標在即，據報除了一個沙特財團，英國地產富商肯迪（Nick Candy）亦願斥資收購，除了將跟美國財團合伙，亦已聘用前車路士球員兼領隊維埃里的證券投資公司出任顧問，冀增成事機會。
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