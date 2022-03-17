歐聯｜車路士淘汰里爾闖8強　杜曹締紀錄　球迷撐艾巴莫域兼鬧事被捕 (16:51)

首回合領先兩球的車路士，如常出征作客里爾，37分鐘有佐真奴犯手球先輸12碼，但這名意大利隊中場將功補過，於完半場前補時階段助攻基斯甸普列錫扳平，加上隊長艾斯派古達下半場後上建功，反勝2：1。「藍戰士」在班主艾巴莫域上周被英國政府制裁後，於各項賽事錄得3連勝。領隊杜曹取得執教生涯第32場歐聯勝仗，勝率逾6成，超越皇家馬德里前帥施丹，成歐聯史上首50場領軍贏波最多的主帥，與前拜仁慕尼黑名帥軒加斯齊名。

歐聯8強正式出爐，分別是衛冕的車路士、曼城、利物浦、皇家馬德里、馬德里體育會、維拉利爾，拜仁慕尼黑及賓菲加，英超及西甲各有3隊，很大機會有內訌戲碼，意甲及法甲球會全軍覆沒，抽籤於香港時間明晚7時舉行。球隊愈戰愈勇，杜曹讚揚麾下再度展示強大心理質素，又稱相信其餘7隊都不想抽中遇到車路士。

不過，受制裁影響，車路士緊接的主場歐洲賽事或要閉門舉行；雖然最近數仗球衣仍維持印有贊助商，但早前宣布終止贊助的電訊商「3」的英國發言人表示，已要求會方盡快移除其球衣胸口的贊助廣告。

此外，據報賽前有一班車路士聚集在球場外酒吧，不斷高歌支持艾巴莫域及嘲諷英國首相約翰遜，遭法國警方驅散，當中有些醉酒球迷與在場里爾球迷衝突及向警方投擲酒樽，最終警方出動催淚彈及拘捕多名醉酒鬧事球迷。

至於車路士賣盤截標在即，據報除了一個沙特財團，英國地產富商肯迪（Nick Candy）亦願斥資收購，除了將跟美國財團合伙，亦已聘用前車路士球員兼領隊維埃里的證券投資公司出任顧問，冀增成事機會。

英超｜利物浦兩球淨勝阿仙奴取九連勝 距榜首曼城僅1分 高普：每場都成為決賽

乒乓｜港將林兆恒輕取法國球手 WTT多哈賽闖8強

其他報道：亞協附｜理文申請延期遭拒 爭晉級主場變作客 4.19征蒙古220體育會

其他報道：俄烏局勢｜網壇一哥征溫網或須表態拒撐普京 迪斯尤巴為家人拒國家隊徵召