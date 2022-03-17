歐聯16強｜祖雲達斯主場吞「黃潛」三蛋出局　連續3屆16強止步（附精華） (18:17)

兩軍首回合賽和1：1，「斑馬軍」坐擁主場之利下，上半場製造多次威脅埋門，當中華荷域門前勁射中楣彈出。換邊後進一步屯兵後防的「黃色潛艇」，則有門將魯利將把對手攻勢悉數化險為夷。戰至78分鐘，客軍中場高基連遭魯加尼踢跌，球證翻看視像裁判（VAR）後直指12碼，後備入替的謝拉特摩蘭奴親自操刀打破僵局。

落後的祖雲達斯隨即換入剛傷癒的保羅戴巴拿加強攻力，惟7分鐘後再被維拉利爾把握一次角球機會，由柏奧托利斯撞入拉開比分。瀕臨出局邊緣的祖雲，補時階段再有馬菲斯迪歷特禁區內犯手球，客軍由哥爾尼維特主射命中，鎖定3：0勝局。

祖雲連續3季止步歐聯16強，主帥艾歷尼賽後認為球隊今仗前75分鐘發揮出色，無奈對手把握住僅有的機會，慨嘆足球世界無常，「對方下半場只顧防守，明顯想將球賽帶到加時，但仍把握唯一入球機會。足球就是這樣，一段情節足以改變一切」。隊長古亞達度則表示，未能就敗仗解釋原因，只好趕快振作，把目光專注在意甲賽事。

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