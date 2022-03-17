英超｜利物浦兩球淨勝阿仙奴取九連勝　距榜首曼城僅1分　高普：每場都成為決賽 (16:20)

利物浦及英超「四哥」阿仙奴，此役賽前分別在聯賽八連捷和五連勝。紅軍此役有穆罕默德沙拿先列後備，卻仍藉迪亞高祖達在54分鐘打開紀錄，也是這葡萄牙國腳逾1個月來首次「士哥」。兩分鐘後，高普換入沙拿及羅拔圖法明奴。養傷剛好1個月的法明奴在62分鐘即為球隊射成2：0完場，並令阿仙奴延續近7季聯賽14次交手僅1勝的頹勢。

紅軍賽後29戰得69分，落後曼城1分。高普說：「我為球隊取得當下成績感到興奮。現在可以做的是不去想曼城，繼續爭勝。這兩支球隊過去數年互相將比賽推向瘋狂水平，每場比賽都成為決賽。當然，你是可以享受它的，但它也很刺激，然後令你疲累。我們在3至4周將硬碰曼城，這將是一場真正的戰鬥。」

阿仙奴賽後27戰得51分續排第4，以1分領前多踢兩場的第5位球隊曼聯，爭取前四衝線續握主導權。

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